В Москве продают ВАЗ-2106 по цене подержанного Rolls-Royce

ВАЗ-2106, выпускавшийся с 1976 по 2006 год, был одним из самых массовых и востребованных автомобилей своего времени. А потому довольно много экземпляров «дожило» и до наших дней. И за особо ценные — с минимальными пробегами, в идеальном состоянии, с оригинальными деталями — просят космические деньги.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных классифайдов объявление о продаже вазовской «шестерки» за 6 000 000 рублей. За эти деньги вполне можно взять даже приличный новый автомобиль. А если душа требует необычную «бэушку», то в такой бюджет впишется подержанный Rolls-Royce тех же лет. Откуда такой прайс?

Начнем с того, что автомобиль, сошедший с конвейера в 1990 году, «намотал» всего 440 километров — машина фактически новая. Если верить продавцу, то хранилась «шестерка» все это время в теплом гараже, она находится в идеальном состоянии, а детали оригинальные. В объявлении нынешний хозяин указал, что владелец по ПТС у этих «Жигулей» был только один. Но сервис предупреждает: «найдены расхождения».

Как бы то ни было, экземпляр любопытный, и он наверняка заинтересует тех, кто увлекается коллекционированием автомобилей. Выставленный на продажу в Москве ВАЗ-2106 укомплектован 72-сильным 1,5-литровым мотором, механической коробкой передач и системой заднего привода. Цвет машины — бежевый.