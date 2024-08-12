Эксперт объяснил, как при покупке «бэушки» определить, что на ней ездил лихач

Когда покупаешь подержанный автомобиль, важно знать о нем все: начиная от того, где и как машину обслуживали, заканчивая тем, как на ней ездили. Ведь легковушки «из-под гонщиков» зачастую сильно «измучены», что не сулит новому владельцу ничего хорошего. Но как определить, что в числе предыдущих собственников были лихачи? На этот вопрос ответили эксперты.

В беседе с нашими коллегами из «Российской газеты» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» назвал сразу несколько признаков, по которым можно определить, что вам предлагают автомобиль лихача. И в первую очередь это, конечно, всевозможные кузовные дефекты: сколы, царапины, следы от ударов. Если их много, велика вероятность, что машину эксплуатировали агрессивно.

В числе прочих «намеков» — неравномерно изношенная резина, стуки в подвеске, люфт в рулевом управлении, неисправности в тормозной системе. Впрочем, такой автомобиль брать не стоит в любом случае — даже если за рулем машины «гонщики» никогда и не сидели.

— Важно понимать, что не все перечисленные признаки обязательно говорят о том, что на автомобиле ранее ездил лихач. Всегда необходимо проводить тест-драйв, чтобы убедиться в состоянии двигателя, подвески, тормозов. Запрашивать у продавца документацию и проверять историю автомобиля по VIN-номеру, чтобы узнать о его прошлом, — подытожил эксперт.