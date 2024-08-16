Названы семь «российских» автомобилей, которые могут проехать более 300 000 км

Если российский рынок новых автомобилей сегодня ограничивается «китайцами» да «нашемарками», то вторичка пестрит самыми разными брендами — в том числе и теми, что успели зарекомендовать себя в нашей стране. А какие модели можно назвать самыми надежными? На этот вопрос ответил эксперт.

В разговоре с «Российской газетой» руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев перечислил сразу семь автомобилей, которые в свое время официально продавались в нашей стране. По его словам, все они при условии правильного и своевременного обслуживания спокойно «проходят» более 300 000 км. Так что же это за машины?

В ТОП-7 самых надежных автомобилей, названных экспертом, вошел только один кроссовер — Ford Kuga второго поколения с 2,5-литровым атмосферным двигателем. Этот мотор очень надежный, и он едва ли подкинет автовладельцу проблем. Единственное — возможно подтекание поддона, клапанной и передней крышек. Еще иногда заедает дроссельная заслонка.

Разумеется, в «надежную семерку» вошли парочки Kia Rio/Hyundai Solaris и Volkswagen Polo/Skoda Rapid с двигателем 1.6. В случае с «корейцами» нужно приглядывать за катализатором, который может разрушиться уже к 80 000 км. А с «европейцами» — следить за уровнем моторного масла и вовремя его менять. Иначе возрастает риск появления задиров в цилиндрах.

Наконец, в список попали седаны Renault Logan и Ford Focus второго поколения. Тем, кто присматривается к «французу», важно помнить, что каждые 100 000 км нужно менять ремень ГРМ, а также сальники коленвала и распредвала. Если же мы говорим об «американце», то тут на машинах с «механикой» могут возникнуть проблемы с синхронизатором — после 50-80 тысяч км.