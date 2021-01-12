«Каблук», «Горбатый» и другие забавные прозвища советских автомобилей

Впрочем, автомобили в СССР производили не только в Москве и в Тольятти. В Нижнем Новгороде делали машины классом выше, на которые общенародная любовь давать имена тоже распространилась. «Волгу», например, за комфорт и ходовые характеристики бесстыже именовали «Баржой» или «Шаландой», а вот грузовики ГАЗа носили более гордые имена: легендарный ГАЗ-66 навсегда стал «Шишигой», а ГАЗ — 3307 — «Газоном». Имя настолько прижилось, что позже стало официальным.

Особенно «досталось» от населения двум советским предприятиям: недоступный УАЗ-469, купить который официально было нельзя, именовали «Козлом» и «Бобиком», а 452-ю модель в медицинском исполнении — «Таблеткой». Впрочем, все мы знаем этот бессмертный автомобиль, как «Буханка». От сложного цифрового индекса можно смело отказываться, ведь весь мир именует это чудо техники «Буханычем» и даже «Бухлом». Малый коммерческий транспорт от Ижевского автозавода получил от потребителя еще больше прозвищ: ИЖ-2715 именовали «Каблуком», «Чебурашкой», «Маскарадом», «Пирожком» и еще сотней имен.

А как насчет знаменитого 157-го ЗИЛа, который иначе, как «Колуном» за нрав и способности не называли, а также многочисленные «горбатые» и «ушастые» творения Запорожского автомобильного завода? Советских автомобилей было мало, всегда не хватало, страдало качество, будто нарочно дополняемое постоянным дефицитом запчастей. Но их отчего-то любили, ценили и бережно хранили, наделяя воистину человеческими свойствами. Произойдет ли когда-то нечто подобное с современными российскими машинами?