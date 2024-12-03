Эксперт назвал 5 кроссоверов, которые не подходят для российских зим

Кроссовер кроссоверу рознь: несмотря на то, что подавляющее большинство SUV позиционируются производителями как универсальные и «бесстрашные», далеко не все модели чувствуют себя уверенно в условиях российских зим. А пять самых «уязвимых» назвал эксперт.

В беседе с «Российской газетой» руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал пять кроссоверов, которые, по его мнению, меньше всего подходят для эксплуатации в зимних условиях. В «антирейтинг» попали три «европейца», «американец» и «японец».

Так, в первую очередь он вспомнил Citroёn C3 Aircross — паркетник со слабым трехлитровым 82-сильным моторчиком, скромным 175-милиметровым клиренсом и безальтернативным передним приводом. Здесь же его собрат Peugeot 2008. Этот SUV может похвастать увеличенным до 200 мм дорожным просветом, системой Grip Control и более мощным движком на 150 сил, но все равно он подходит, скорее, для города.

Третий «европеец» в списке — Mercedes-Benz GLA: он располагает мощными моторами и даже полным приводом, но «катастрофически низкий клиренс (143-154 миллиметра) превращает этот автомобиль в самый настоящий городской седан». По той же причине в «антирейтинг» попал Cadillac XT4 — «клиренс всего 172 мм и узкие углы въезда (13,9 и 26 градусов) практически гарантируют, что он застрянет в первом же серьезном сугробе».

Замыкает же топ-5 самых неподходящих кроссоверов для зимы Lexus UX. У него длинный передний свес, дорожный просвет в 160 мм, бесступенчатая коробка передач. По словам эксперта, даже «формальная полноприводная версия с электромотором способна разве что помочь на слегка заметенной парковке».

Какие же кроссоверы тогда подходят для эксплуатации в условиях российских зим? Те, что могут похвастать внушительным (от 200 мм) клиренсом, настоящим полным приводом и надежной коробкой передач, говорит Антюфьев.