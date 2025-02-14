Эксперт назвал 10 лучших автомобилей по цене до 500 000 рублей

По итогам 2024 года средняя цена подержанного автомобиля в России увеличилась до 1,18 млн рублей. Однако это вовсе не значит, что тем, у кого такой суммы нет, комфортная и надежная «бэушка» не светит. Отыскать приличные машины можно даже в бюджетном сегменте — стоимостью до 500 тысяч. А какие именно модели к таковым относятся, рассказал эксперт.

В бюджетном сегменте российской вторички есть довольно много интересных вариантов

На первое место в беседе с «Российской газетой» директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов поставил рестайлинговый Ford Focus второго поколения. Средняя цена «американца» 2007-2011 годов выпуска составляет 492 966 рублей. На второй строчке в рейтинге эксперта оказался первый Renault Sandero. Машины 2009-2014 годов предлагаются в среднем за 479 054 рубля.

В топ-5 также вошли Ford Fusion первой генерации рестайлинг (2005-2012), Opel Astra H рестайлинг (2006-2014) и первый Peugeot 308 (2007-2011). Средней прайс «Фьюжена» — чуть больше 400 тысяч, «Астры» — 480 тысяч, «триста восьмого» — почти 420 тысяч. Шестую и седьмую позицию заняли Chevrolet Lacetti I (2004-2013) и Hyundai Getz I рестайлинг (2005-2011). Восьмую — японская Mazda3 I (BK) рестайлинг (2006-2009).

На девятом месте оказался снова Ford Focus второго поколения: только на этот раз дорестайлинговый — тот, что производился в 2004-2008 годах. И он, понятное дело, дешевле: средняя цена на российской вторичке — 320 563 рубля. А замыкает десятку лучших подержанных автомобилей в бюджетном сегменте отечественная LADA Granta I (2011-2018). Обзавестись приличной «нашемаркой» с пробегом можно, имея 350 тысяч.