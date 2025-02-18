Кроссоверы с пробегом подешевели в России

За прошедшую часть февраля кроссоверы с пробегом на отечественном авторынке стали дешевле у частных продавцов: последние стали просить на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате средний ценник в сегменте SUV на вторичке достиг отметки 3,02 млн рублей. В то же время обратная ситуация сложилась в дилерских шоу-румах, где прайс подскочил на 8%, составив 3,21 млн рублей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авто.ру Бизнес». По словам аналитиков сервиса, частники просят меньше из-за старения автопарка, а дилеры больше, так как они собирают у себя машины в лучшем состоянии.

В среднем китайские кроссоверы оцениваются в 1,91 млн рублей. Их цена просела за год на 5%, чего нельзя сказать о японских, европейских и корейских марках. Российские SUV прибавили в цене 2%, она увеличилась до 817,8 тыс. рублей. Хотя «китайцы» наводнили первичку, их доля на вторичке составляет около 6%, основной спрос идет либо на отечественные модели, либо на авто брендов, официально покинувших наш рынок.

В топ-3 наиболее востребованных кроссоверов с пробегом вошла обычная LADA 4x4, BMW X5, выпускавшийся с 2018-го по 2023-й, а также Chevrolet Niva. Первую пятерку замкнули Volkswagen Tiguan в возрасте от 9 до 4 лет и Hyundai Creta первой генерации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что российские дилеры снизили стоимость машин с пробегом по итогам января.