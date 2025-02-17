Российские дилеры снизили стоимость машин с пробегом

Эксперты «Авто.ру Бизнес» сообщают, что разница среднего прайса у дилеров и частных продавцов на автомобили с пробегом объясняется их качеством. Например, салоны берут не реализацию более ликвидные и менее «убитые» авто. Кроме того, в автоцентрах проще найти модели люксового сегмента.
На вторичке среди «бюджетников» самой популярной моделью в январе стала LADA Granta, в среднем за нее просили 663,3 тыс. рублей. Toyota Camry с ценником 2,8 млн рублей лидирует у середнячков, ей в спину дышат Hyundai Creta и Toyota RAV4. Лидером в премиум-классе является BMW 5-й серии за 4,1 млн рублей, плюс баварская «трешка» и Mercedes-Benz E-класса.
Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как продать машину быстрее и дороже, чем через trade-in. Мы рассказали, когда при продаже авто выгодно обращаться к перекупщикам.