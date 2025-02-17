Российские дилеры снизили стоимость машин с пробегом

В наступившем году по итогам первого месяца средний прайс на автомобили с пробегом у дилеров снизился и достиг отметки 1,96 млн рублей. В то же время у частников машины продолжают дорожать. Если верить классифайдам, речь идет о прибавке в 3% по сравнению с декабрем 2024-го — это 1,29 млн рублей.

Эксперты «Авто.ру Бизнес» сообщают, что разница среднего прайса у дилеров и частных продавцов на автомобили с пробегом объясняется их качеством. Например, салоны берут не реализацию более ликвидные и менее «убитые» авто. Кроме того, в автоцентрах проще найти модели люксового сегмента.

На вторичке среди «бюджетников» самой популярной моделью в январе стала LADA Granta, в среднем за нее просили 663,3 тыс. рублей. Toyota Camry с ценником 2,8 млн рублей лидирует у середнячков, ей в спину дышат Hyundai Creta и Toyota RAV4. Лидером в премиум-классе является BMW 5-й серии за 4,1 млн рублей, плюс баварская «трешка» и Mercedes-Benz E-класса.

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