Названы 10 самых надежных машин с пробегом

Список наиболее надежных автомобилей с вторички возглавила Honda Fit с ожидаемым сроком службы 11,8 года. На второй позиции расположился Volkswagen Passat, который должен возить хозяина 9,6 года. Тройку лидеров замыкает Buick Encore, чей жизненный цикл оценивается в 8,8 года.

Список максимально надежных авто с пробегом составил зарубежный журнал iSeeCars. Согласно его исследованию, одними из самых додстойных представителей вторичного рынка также являются Kia Rio, Honda Civic и Mazda 3. Эксперты считают, что на «корейце» удастся отъездить 6,9 года, а названные «японцы» выдержат по 9,8 года.

Последние строчки в топ-10 достались исключительно представителям Страны восходящего солнца. Mitsubishi Outlander, причем с приставкой Sport, должен протянуть 7,5 года. Toyota Yaris — 7,6 года, легендарная Corolla — 8,1 года. Infiniti Q50 специалисты предсказали 10,6 года «жизни».

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