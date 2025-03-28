Российский спорткар Marussia выставили на продажу в Москве 30 млн рублей

В продаже появился спорткар Marussia В1 2015 года выпуска. Продавец утверждает, что автомобиль абсолютно новый — без пробега, находился на гаражном хранении, а также стоит на учете в ГАИ. За все время у машины был один собственник.

При этом владелец авто около двух лет его достраивал. Сначала машину разобрали до каркаса, а затем полностью проварили и перекрасили кузов. Салон отделан алькантарой. Аккумулятор из задней части спорткара перенесли в подкапотное пространство, силовые кабели переложили и усилили. «Доустановлено аварийное открытие замков дверей. Выведены клеммы для зарядки АКБ в передний бампер. Проведена настройка ПО двигателя и коробки передач», — следует из текста объявления.

Кроме того, автомобиль оснащен вентилируемой тормозной системой, электроприводом переднего багажника и мультимедийной системой на Android. На спорткаре стоят колесные диски R20. За автомобиль просят 29,9 млн рублей.

В 2018 году еще один спорткар Marussia B1 продавали за 10 млн рублей. Автомобиль 2014 года выпуска на тот момент успел проехать 7000 километров.