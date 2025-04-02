В России составили свежий рейтинг популярных китайских кроссоверов с пробегом

Среди прочих «поднебесных» кроссоверов с пробегом по итогам минувшей зимы лидером в России оказался Chery Tiggo. Он сумел подмять под себя остальных, если судить по количеству регистраций таких SUV в стране.

Аналитики оценили, как на «вторичке» прошла зима 2025 года

Об этом сообщают аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес». По словам экспертов, в феврале Chery Tiggo был доступен на вторичном рынке в среднем за 468 тыс. рублей, за год потеряв в цене 7,1%. Второе место в рейтинге получил Geely Coolray с ценником 1,9 млн рублей, он ушел в минус на 3,7%. На третьей позиции расположился Haval F7 с аналогичной стоимостью, съехавшей на 10,4%.

Четвертое место с теми же 1,9 млн «целковых» досталось Haval Jolion, подешевевшему на 8,9%, пятое — Lifan Solano. Его прайс достиг отметки 370 тыс. рублей при падении на 19,6%.

Меньше всего среди прочих «китайцев» за первый квартал текущего года потеряли в цене автомобили с шильдиком Geely. Средний прайс каждого снизился всего на 1%.