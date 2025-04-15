Россиянам объяснили, как изменилась средняя цена машин с пробегом

Если судить по объявлениям частных продавцов, средняя стоимость автомобиля с пробегом в нашей стране достигла отметки 1,3 млн рублей по итогам первого месяца весны. В случае дилеров прайс дошел до отметки 2,17 млн «деревянных».

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу «Авто.ру». Эксперты отметили, что в марте средний ценник машин на «вторичке» от частников остался прежним, если сравнивать с уровнем февраля. На отечественных классифайдах все замерло на отметке 1 278 000 рублей.

В дилерских шоу-румах подержанные автомобили в среднем подорожали на 2,2% за месяц. Дело в том, что предложение в автосалонах смещается в сторону более ликвидных машин. Дилеры сейчас стараются торговать машинами в хорошем техническом состоянии и с прозрачной историей.

Среди «бюджетников» лидером на «вторичке» является LADA Vesta. В среднем ценовом сегменте — Toyota Camry, а в люксовом — BMW 5-й серии.