Названы самые популярные автомобили с пробегом в России

Рынок подержанных авто в марте 2025 года вырос с февраля на 12,9%. При этом в сравнении с первым весенним месяцем прошлого года продажи б/у машин сократились на 10,7%. LADA традиционно лидирует с 121,3 тыс. реализованных экземпляров.

Согласно опубликованной агентством «Автостат» статистике, в марте текущего года российские автомобилисты приобрели 448,3 тысячи бывших в употреблении легковых машин.

Наибольшую долю на вторичном авторынке занимают отечественные легковушки — треть проданных транспортных средств с пробегом относится к российским маркам. Четверть продаж подержанных авто пришлась на японские бренды. Немецкие и корейские производители представлены примерно одинаково — в совокупности они занимают еще 25% рынка. Американские модели составляют 7% от общего объема, а французские — менее 5%. Доля «китайцев» — 4%, а чешские автомобили занимают скромные 2% рынка.

Безусловным лидером продаж среди марок остается LADA. В марте 2025-го россияне приобрели 121,3 тыс. подержанных автомобилей отечественного производителя. Toyota заняла вторую позицию с результатом в 43,6 тыс. машин. Kia и Hyundai расположились следом с показателями в 23,8 тыс. и 23,3 тыс. единиц, тогда как Nissan завершает пятерку лидеров с 19,3 тыс. проданных экземпляров.