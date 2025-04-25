Редчайшая вазовская «десятка» с пробегом появилась в продаже в России

Под Нижним Новгородом выставили на продажу ВАЗ-21104М. Появившись в 2004 году, такие машины отличались от других моделей семейства 89-сильным силовым агрегатом и оригинальным дизайном передней части.

Об этом сообщают наши коллеги из «Российской газеты», заметившие соответствующее объявление на одной из известных отечественных онлайн-площадок. По словам владельца, его особая «десятка» выезжала из гаража только летом, поэтому на кузове нет следов ржавчины. Помимо нестандартного передка, в список особенностей экстерьера вошли родные молдинги и спойлер. Главная «фишка» внутри — отдача 16-клаппаного двигателя объемом 1,6 л.

Утоняется, что для своего возраста «ласточка» сохранилась в идеальном состоянии, проехав всего-навсего 20 тыс. км. По нынешним временам за автомобиль просят не так уж и много денег — владелец назначил цену 700 тыс. рублей.

Добавим, что в России на данный момент продается 11 подобных «десяток», но только экземпляр из Нижегородкой области сохранился в таком отличном виде.