Уникальный 77-летний «Москвич-400» выставили на продажу в России

На объявление, размещенное на одном из популярных отечественных классифайдов, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Если верить владельцу «четырехсотого», его «капсула времени» сохранилась в весьма достойном состоянии. Судя по фотографиям бежевого кузова и светлого салона, так оно и есть.
В движение заднеприводный автомобиль приводит 23-сильный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,1 л. Переключением передач заведует трехступенчатая «механика». Цена по нынешним временам весьма умеренная, она составляет полмиллиона рублей. При желании приобрести такой раритет придется прокатиться в Казань.
Напомним, такие машины выпускались с декабря 1946 по 1954 год. Их производили на Заводе малолитражных автомобилей в Москве.