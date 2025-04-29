Уникальный 77-летний «Москвич-400» выставили на продажу в России

В Татарстане появился в продаже «Москвич-400», сошедший с конвейера в далеком от нас 1948 году. Речь идет об автомобиле, который проехал всего 24 тыс. км.

На объявление, размещенное на одном из популярных отечественных классифайдов, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Если верить владельцу «четырехсотого», его «капсула времени» сохранилась в весьма достойном состоянии. Судя по фотографиям бежевого кузова и светлого салона, так оно и есть.

В движение заднеприводный автомобиль приводит 23-сильный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,1 л. Переключением передач заведует трехступенчатая «механика». Цена по нынешним временам весьма умеренная, она составляет полмиллиона рублей. При желании приобрести такой раритет придется прокатиться в Казань.

Напомним, такие машины выпускались с декабря 1946 по 1954 год. Их производили на Заводе малолитражных автомобилей в Москве.