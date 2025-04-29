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Уникальный 77-летний «Москвич-400» выставили на продажу в России

Пробег ретромобиля смехотворно мал

В Татарстане появился в продаже «Москвич-400», сошедший с конвейера в далеком от нас 1948 году. Речь идет об автомобиле, который проехал всего 24 тыс. км.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Уникальный 77-летний «Москвич-400» выставили на продажу в России

На объявление, размещенное на одном из популярных отечественных классифайдов, обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты». Если верить владельцу «четырехсотого», его «капсула времени» сохранилась в весьма достойном состоянии. Судя по фотографиям бежевого кузова и светлого салона, так оно и есть.

В движение заднеприводный автомобиль приводит 23-сильный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,1 л. Переключением передач заведует трехступенчатая «механика». Цена по нынешним временам весьма умеренная, она составляет полмиллиона рублей. При желании приобрести такой раритет придется прокатиться в Казань.

Напомним, такие машины выпускались с декабря 1946 по 1954 год. Их производили на Заводе малолитражных автомобилей в Москве.

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