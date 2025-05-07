Продажи легковушек с пробегом в России за апрель выросли на 13%

Если проводить параллель с апрелем прошлого года, в середине этой весны рынок подержанных автомобилей в нашей стране сжался на 3%. К началу мая своих владельцев нашли 531 579 машин. Мартовские цифры были скромнее, тогда удалось реализовать 470 961 автомобиль.

Об этом сообщает «Автостат Инфо», уточняя, что после просадки в январе вторичка продолжила рост, стартовавший с февраля. За первые четыре месяца 2025 года россияне приобрели 1 861 282 подержанные машины.

На долю российских «ласточек» с пробегом пришлось 30% перерегистраций. По сравнению с серединой весны 2024 года в этом году в апреле сегмент вырос на 1% или до 160 755 штук. Просев на 5% или до 370 824 экземпляров, рынок подержанных иномарок занял 70% вторички.

Лидер марочного рейтинга — LADA, среди иномарок — Toyota. За второй весенний месяц самой популярной моделью на вторичке стала LADA Granta. По сравнению с цифрами 2024-го количество ее перерегистраций выросло на 14%. В пятерку наиболее востребованных автомобилей также вошли вазовские «семерка» и «четырнадцатая». В модельном рейтинге первое место среди машин с иностранными шильдиками осталось за Kia Rio.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что стоимость китайских автомобилей с пробегом в России снизилась на фоне общего роста цен.