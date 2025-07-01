Китайские подержанные автомобили резко теряют в цене в России

За первую половину 2025 года на вторичном авторынке сформировался устойчивый тренд на удешевление китайских машин с небольшим пробегом. В период с января по июнь стоимость «бэушек» из КНР в возрасте от 1 до 3 лет в среднем упала на 10-15%.

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале объяснил, что основной причиной послужило давление со стороны первичного рынка, где дилеры активно предлагают скидки и специальные условия на новые модели. Продать «китайца» с небольшим пробегом стало сложно, и это касается практически всех популярных моделей.

Так, Haval Jolion 2023 года выпуска за полгода подешевел на 9%. Более ранние версии этого кроссовера потеряли в цене еще больше — до 11%. Аналогичная динамика наблюдается у других брендов: Geely Monjaro 2023 года стал доступнее на 13%, он же 2022 года — на 12%. Chery Tiggo 7 Pro 2023 года потерял сразу 20%, а 2022 года — 12%. Chery Tiggo 4 Pro 2023 года подешевел на 11%, 2022-го— на 15%