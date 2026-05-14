Эксперт Антонов объяснил, почему россияне начали продавать авто по низкой цене

Российский авторынок захлестнула волна мошенничества, нацеленного как на покупателей, так и на продавцов. И ключевым вектором становится смещение от реактивной модели, когда на происшествие отвечают постфактум, к проактивной стратегии упреждения афер. Игроки отрасли подчеркивают, что новые методики включают более суровые контрмеры, быстрое взаимодействие с силовиками и тотальный надзор на каждой стадии оформления.

Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента безопасности ГК «Рольф» Евгений Антонов. И пояснил: когда покупатель испытывает прессинг либо дезориентирован, прямая обязанность добросовестного участника рынка заключается в том, чтобы заморозить операцию и уберечь человека от денежных потерь. Нередко преступные замыслы удается пресечь до момента подписания документов.

Так, на одной из торговых площадок была сорвана попытка сбыта машины по сильно урезанной цене. Жертва под воздействием аферистов собиралась отдать Mazda CX-30 2021 года выпуска за 2 100 000 рублей, тогда как ее реальная стоимость достигала 2,5 млн. В процессе оперативной разработки организовали «контролируемую сделку», и злоумышленников задержали при передаче наличных. Величина предотвращенного вреда составила 2,1 млн.

Еще один инцидент случился в начале 2026-го. Владелец Geely Tugella ценой в 2,5 млн, находясь под влиянием мошенников, намеревался расстаться с машиной и отдать средства мошенникам. Благодаря скоординированной работе охраны автосалона и полицейских задержали курьера, явившегося за деньгами. Оформление приостановили, клиент остался с деньгами, а правоохранители возбудили уголовное дело.

Специалисты связывают всплеск криминала с ростом удаленных коммуникаций, непростой конъюнктурой, обилием частных перепродаж и слабой осведомленностью граждан в правовых и денежных вопросах. Преступники активно используют психологическое давление, нагнетают эффект безотлагательности и подталкивают жертв к скоропалительным шагам. Для российских автомобилистов главный посыл остается неизменным: все манипуляции с машиной, тем более связанные с передачей наличных, требуют бдительности и тщательной проверки.