Эксперт рассказал о пикапе Great Wall Wingle 3, который прошел почти 500 000 км

Китайский пикап Great Wall Wingle 3 дожил до отметки 493 тысячи километров на одометре, удивив даже видавших виды мастеров. Машина, отмечающая в этом году свой 13 день рождения, обнаружилась в Алтайском крае.

В беседе с «Российской газетой» собственник и руководитель автосервиса Fit Service в Барнауле Николай Погуляев рассказал, что секрет долголетия кроется в конструкции и уходе. На машине стоит 2,8-литровый турбодизель — по сути, копия проверенного мотора Isuzu, десятилетиями применявшегося на внедорожниках. Конструктивных отличий от исходного агрегата минимум, поэтому по ресурсу его считают «миллионником», но лишь при условии своевременной замены масла и внимания к топливной системе. Владелец как раз придерживается классической схемы и проводит ТО каждые 8-9 тысяч км.

Двигатель прошел почти полмиллиона без серьезных вмешательств — ни капитального ремонта, ни крупных поломок. При этом основной риск для такого мотора — качество горючки и состояние топливной системы. При аккуратной эксплуатации дизель продолжает уверенно работать и после 400 тысяч км. Последний визит на сервис в апреле был по мелочи: потребовалась замена кислородного датчика из-за ошибки двигателя.

Самая серьезная болячка этого пикапа — кузов. Рамные «китайцы» тех лет довольно быстро начинают «цвести», особенно в регионах с реагентами и перепадами температур. Первыми страдают пороги, низ дверей, колесные арки и нижние кромки. По ходовой части со временем требуют внимания стойки и втулки стабилизатора, амортизаторы, сайлентблоки рычагов и подвесной подшипник кардана — типичный набор для рамного грузовичка независимо от места производства.

Конструктивно Wingle 3 во многом повторяет решения японских пикапов прошлых лет. Рамная конструкция, простая зависимая задняя подвеска на рессорах, передняя независимая — многие узлы фактически заимствованы у прототипов из Страны восходящего солнца. Поэтому по механике у специалистов вопросов мало, а доступ к агрегатам удобен.

«Называть такой автомобиль ненадежным уже не получается, ведь до пробега 493 тысяч км случайные машины просто не доживают», — говорит эксперт. И добавляет, что с высокой вероятностью именно кузов и растущая стоимость работ, а не ресурс мотора или коробки, станут естественным ограничителем жизни этого пикапа.