Компания Harley-Davidson обновила российскую линейку Sportster

Еще более существенно «прикинулся» Forty-Eight Special — многие вполне справедливо считают его самым стильным мотом семьи Sportster. И они, безусловно, правы — за долгие годы эволюции знаменитый «48-й» стал едва ли не эталоном классического заводского боббера. Специально для нового Forty-Eight Special был разработан высокий руль Tallboy, отличающийся от обычных мини-эйпхенгеров меньшим изгибом ручек. К тому же производитель добавил много хрома, оставив черными лишь цилиндры двигателя для контраста. Так что, если вы мечтали об относительно небольшом и стильном байке от Harley-Davidson, таком, на который бы все оглядывались, самое время призадуматься. Ведь, как известно, готовить сани нужно летом…