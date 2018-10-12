Компания Harley-Davidson обновила российскую линейку Sportster

Так, Harley-Davidson представили обновленные версии своих самых популярных и ходовых моделей из относительно доступной, по меркам производителя, линейки Sportster — Iron 1200 и Forty-Eight Special. Причем первая ограниченная партия мотоциклов, состоящая всего из семи штук, доступна уже до конца этого года. Стоит отметить, что мотоциклы семейства Sportster весьма популярны у более молодых поклонников бренда и предназначены, в первую очередь, для городской езды. К примеру, раньше модель Iron предлагалась исключительно с двигателем объемом 883 ''кубов, теперь же мотоцикл получил существенно более мощный мотор Evolution 1200 V-Twin, крутящий момент увеличился аж на 36%, что, понятное дело, не могло не отразится на динамике.
На удивление теплой выдалась в этом году осень, что не могло не порадовать мотоциклистов — байкерыов на улицах меньше не становится А вот мотопроизводители уже готовятся к следующему мотосезону, ведь нужно держать руку на пульсе и всегда быть, что называется, во всеоружии. А потому, модели мотоциклов для будущего лета уже начали поступать в продажу к дилерам.
Еще более существенно «прикинулся» Forty-Eight Special — многие вполне справедливо считают его самым стильным мотом семьи Sportster. И они, безусловно, правы — за долгие годы эволюции знаменитый «48-й» стал едва ли не эталоном классического заводского боббера. Специально для нового Forty-Eight Special был разработан высокий руль Tallboy, отличающийся от обычных мини-эйпхенгеров меньшим изгибом ручек. К тому же производитель добавил много хрома, оставив черными лишь цилиндры двигателя для контраста. Так что, если вы мечтали об относительно небольшом и стильном байке от Harley-Davidson, таком, на который бы все оглядывались, самое время призадуматься. Ведь, как известно, готовить сани нужно летом…
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