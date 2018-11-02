Новая Yamaha YZF-R3: обновленная «трешка» приедет в Россию весной

Компания Yamaha представила обновленную модель своего малокубатурного спорт-байка YZF-R3, именуемого в простонародье «трешкой» или «⅓ R1». Этот мотоцикл — самый маленький представитель спортивной линейки бренда, флагманом которой является злющий литровый супербайк R1, а в промежутке стоит 600-кубовый R6, довольно популярный, в том числе, и у российских мотолюбителей.
R3 имеет рабочий объем 321 см3 и прекрасно подойдет для молодых начинающих мотоциклистов, предпочитающих спортбайки. Пару сезонов назад «Автовзгляд» тестировал предыдущее поколение «трешки» от Yamaha и мотоцикл произвел весьма приятное впечатление. Теперь же байк стал еще стремительнее и современнее.
Yamaha YZF-R3 комплектуется рядным 2-цилиндровым двигателем с двумя верхними распредвалами и аж восемью клапанами на каждый цилиндр. Стальная рама легкая и одновременно достаточно жесткая, что немаловажно для спортивного мотоцикла. Более того, несмотря на короткую колесную базу, способствующую маневренности и управляемости в городе, R3 снабдили длинным симметричным маятником для стабильности на высоких скоростях. В результате мотоцикл имеет идеальную развесовку 50/50, что вкупе с вилкой-перевертышем делает его прекрасно управляемым и интуитивно предсказуемым. Именно поэтому YZF-R3 можно смело рекомендовать наездникам с небольшим опытом.
К тому же, мощные тормоза (диаметр переднего тормозного диска — 298 мм, заднего — 220 мм) с системой ABS прекрасно справляются со своими обязанностями, что, понятное дело, способствует безопасности райдера. Кстати сказать, выше передняя вилка перевернутого типа имеет значительно большую энергоемкость, нежели стандартная, которая устанавливалась на R3 предыдущего поколения, ну а руль опущен на 22 мм.
Изменился и дизайн — обтекатели, ветровое стекло и пластиковые элементы обвеса слегка поменяли форму, что позволило снизить аэродинамическое сопротивление на 7%, при этом максимальная скорость YZF-R3 выросла на 8 км/ч. Разумеется, в духе времени Yamaha YZF-R3 получила новую светодиодную оптику, а также новую жидкокристаллическую приборную панель. Мотоцикл появится в салонах российских дилеров весной 2019 года, тогда же будут и объявлены и цены на новинку.