Новая Yamaha YZF-R3: обновленная «трешка» приедет в Россию весной

R3 имеет рабочий объем 321 см3 и прекрасно подойдет для молодых начинающих мотоциклистов, предпочитающих спортбайки. Пару сезонов назад «Автовзгляд» тестировал предыдущее поколение «трешки» от Yamaha и мотоцикл произвел весьма приятное впечатление. Теперь же байк стал еще стремительнее и современнее.

Yamaha YZF-R3 комплектуется рядным 2-цилиндровым двигателем с двумя верхними распредвалами и аж восемью клапанами на каждый цилиндр. Стальная рама легкая и одновременно достаточно жесткая, что немаловажно для спортивного мотоцикла. Более того, несмотря на короткую колесную базу, способствующую маневренности и управляемости в городе, R3 снабдили длинным симметричным маятником для стабильности на высоких скоростях. В результате мотоцикл имеет идеальную развесовку 50/50, что вкупе с вилкой-перевертышем делает его прекрасно управляемым и интуитивно предсказуемым. Именно поэтому YZF-R3 можно смело рекомендовать наездникам с небольшим опытом.