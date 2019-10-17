Как мотоциклисты закрывают сезон-2019

А вообще, как показывает практика, для закрытия сезона не нужно собираться огромными толпами, ведь в этом деле главное — «качество» публики, а не ее количество. Тем более, что сезон вроде как закрыт, а вроде и располагает к продолжению банкета… Так что зарекаться никогда не стоит.