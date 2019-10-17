Как мотоциклисты закрывают сезон-2019

Фото Лилия Залевская
Когда закрывать мотосезон, каждый байкер решает для себя индивидуально. Нет единой четкой даты, и ориентируются мотоциклисты по погоде. Некоторые считают официальным закрытием городской мотопарад, придуманный московскими властями, когда исполинская колонна из тысяч «моциков» едет по перекрытому центру города в сопровождении мотобата и патрульных машин ДПС. Другим по вкусу колонна «Ночных волков» во главе с неизменным Хирургом. Ну а третьи так и вовсе предпочитают организовывать свое собственное завершение летних покатушек.

Так, например, в минувший промозглый уикенд на окраине столицы в культурном центре «Рублево» прошла выставка «АвтоМотоГалерея-2019», на которой были представлены несколько десятков ретроавтомобилей и мотоциклов. Мероприятие, получившее статус семейного, было организовано при участии московского мотоклуба Iron Shadows MCC, соответственно в гости к байкерам пожаловали представители других дружеских столичных мотообъединений, таких как Devoted MC, например.

Фото Лилия Залевская

В программе же все довольно стандартно, но весьма увлекательно: тут вам и выступления стант-райдеров, и специальная детская зона, и традиционная мотобарахолка, и выставка современной техники и различного экипа. Счастливчики смогли даже выиграть ценные призы в лотерею.

  • Фото Лилия Залевская
  • Фото Лилия Залевская

А вообще, как показывает практика, для закрытия сезона не нужно собираться огромными толпами, ведь в этом деле главное — «качество» публики, а не ее количество. Тем более, что сезон вроде как закрыт, а вроде и располагает к продолжению банкета… Так что зарекаться никогда не стоит.

байки, мототехника
17 октября 2019
254