Harley-Davidson врывается в новые мотосегменты

Вопрос, сможет ли компания, чье имя вот уже 115 лет ассоциируется исключительно с олдскульной классикой, бобберами, чопперами и турингами, обосноваться в новых для себя нишах.
Как бы там ни было, но легендарный мотопроизводитель со своей новой моделью Pan America решил попробовать составить конкуренцию таким мастодонтам сегмента как Honda Africa Twin, Yamaha Super Tenere, Ducati Multistrada и — о Боги! — покуситься на святая святых — на самого баварского «гуся» (BMW GS).
Создав новую среднеразмерную платформу и новый двигатель V-Twin — Revolution Max с жидкостным охлаждением, H-D решила несколько расширить рамки — отныне мотор объемом 1250 см3 устанавливается на Pan America, а 975-кубовый — на стритфайтер Harley-Davidson Bronx 975.
Необходимо отметить, что обе ниши — новые для американского производителя. Harley-Davidson Pan America — байк класса Adventure Touring для любителей едва ли не кругосветных путешествий, модель Bronx же рассчитана на рывки по городским джунглям и активное пилотирование в плотном городском потоке.
Мощность «кроссовера» Pan America составляет внушительные 145 л. с. при 122 Нм крутящего момента, у Bronx же под баком 115 «силенок» (95 Нм).
Благодаря совместной работе с такими компаниями как Brembo и Michelin, новые мотоциклы получили эффективные тормоза и специально для них разработанные покрышки.
Новые модели Harley-Davidson пойдут в серию уже в 2020 году