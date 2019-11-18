Harley-Davidson врывается в новые мотосегменты

Вопрос, сможет ли компания, чье имя вот уже 115 лет ассоциируется исключительно с олдскульной классикой, бобберами, чопперами и турингами, обосноваться в новых для себя нишах.

Как бы там ни было, но легендарный мотопроизводитель со своей новой моделью Pan America решил попробовать составить конкуренцию таким мастодонтам сегмента как Honda Africa Twin, Yamaha Super Tenere, Ducati Multistrada и — о Боги! — покуситься на святая святых — на самого баварского «гуся» (BMW GS).

Создав новую среднеразмерную платформу и новый двигатель V-Twin — Revolution Max с жидкостным охлаждением, H-D решила несколько расширить рамки — отныне мотор объемом 1250 см3 устанавливается на Pan America, а 975-кубовый — на стритфайтер Harley-Davidson Bronx 975.