Yamaha выкатила обновленный макси-скутер TMAX

Свежий TMAX получил новый 562-кубовый 48-сильный двигатель стандарта Евро-5 с увеличенный до 55,7 Нм крутящим моментом. Автоматическая трансмиссия и настройки подвески были также доработаны под стать мотору.

Обновился и экстерьер — новые боковые и задние панели, а также полностью новый «хвост», включающий LED стоп-сигнал Т-образной формы.

Передние указатели поворотов «переехали» с боковых зеркал на передний пластик.

В Россию новый Yamaha TMAX будет поставляться в максимальной комплектации Tech MAX с эксклюзивной расцветкой, регулируемой задней подвеской и дополнительными электронными системами, бесключевым доступом Smart Key, электронным круиз-контролем и подогреваемыми рукоятками руля и сиденьем.

Российские цены будут объявлены весной 2020 года, ближе к старту продаж.