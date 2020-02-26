Harley-Davidson ударил по «Стандарту»

Да, двигатель — уже хорошо знакомый нам Milwakee-Eight V-Twin, зато брутальная внешность аскетичного боббера должна прийтись по вкусу старшему поколению райдеров. Классический черный цвет Vivid Black, одноместное седло-соло, короткое заднее крыло, черный двигатель, глушители Shotgun, полировка, хром… просто типичный Харли, как он есть. Добавляют шарма классические спицованные колеса, руль мини-эйпхэнгер — байкера с выставленными навстречу ветру кулаками любой узнает издалека и безошибочно.

По технике все тоже вполне понятно и предсказуемо — шасси Softail, маятниковая задняя подвеска, моноамортизатор прячется под седлом, при помощи него можно подстроить подвеску под вес пилота. Тормоза, как водится, дисковые и спереди и сзади, ABS, разумеется, входит в стандартное оснащение.

Сами создатели называют свое детище «чистым холстом для кастомизации». Можно бесконечно улучшать свой Softail Standard, благо что компания предлагает множество различных вариантов оригинальных компонентов, четыре из которых можно считать основными.