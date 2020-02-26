Harley-Davidson ударил по «Стандарту»

Да, двигатель — уже хорошо знакомый нам Milwakee-Eight V-Twin, зато брутальная внешность аскетичного боббера должна прийтись по вкусу старшему поколению райдеров. Классический черный цвет Vivid Black, одноместное седло-соло, короткое заднее крыло, черный двигатель, глушители Shotgun, полировка, хром… просто типичный Харли, как он есть. Добавляют шарма классические спицованные колеса, руль мини-эйпхэнгер — байкера с выставленными навстречу ветру кулаками любой узнает издалека и безошибочно.
По технике все тоже вполне понятно и предсказуемо — шасси Softail, маятниковая задняя подвеска, моноамортизатор прячется под седлом, при помощи него можно подстроить подвеску под вес пилота. Тормоза, как водится, дисковые и спереди и сзади, ABS, разумеется, входит в стандартное оснащение.
Сами создатели называют свое детище «чистым холстом для кастомизации». Можно бесконечно улучшать свой Softail Standard, благо что компания предлагает множество различных вариантов оригинальных компонентов, четыре из которых можно считать основными.
Day Tripper Custom Package превратит стандартный байк в классический боббер, благодаря установке пассажирского седла и 21-дюймового сиссибара, а также подножек для «второго номера» и кожаного кофра с одной стороны.
Coast Custom Package — обтекатель Quarter Fairling, руль Moto Bar, а также специальное двухместное седло и подножки в стиле BMX — позволит создать стиль западного побережья США.
Комплект Touring Custom Package даст возможность совершать дальние поездки после установки комфортабельного седла Sundowner, подножек, 14-дюймового ветрового стекла, боковых кофров и 14,5-дюймового сиссибара с подушкой.
Ну а Performance Custom Package вообще способен превратить стандартный мотоцикл в серьезный байк, стоит лишь добавить комплект для тюнинга Screaming Eagle Stage II Torque для мотора и Screaming Eagle Pro Street Tuner для настроек двигателя вручную. И, конечно же, глушители Screaming Eagle Street Cannon для знаменитого характерного басовитого рыка.
С началом сезона 2020 года, мотоциклы Harley-Davidson Softail Standard появятся во всех салонах официальных дилеров, а его базовая стоимость в России составит 1 099 000 рублей.