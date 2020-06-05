На мотоциклах появится система автоматического вызова экстренных служб при ДТП

Очередной новацией поделились специалисты немецкой Bosch, представившие софт Help Connect, способный совершать аварийные вызовы сразу же после аварии. Датчики распознают удар, и тут же отправят звонок экстренным службам через специальное приложение на смартфоне.

– Help Connect стал ещё одним цифровым ангелом-хранителем в портфолио систем безопасности для мотоциклов, — отмечает Харальд Крёгер, член правления Bosch.

Это как раз тот случай, когда не нужно городить лишнего: достаточно иметь лишь «мобильник», которого сегодня нет, пожалуй, только у глухого. Кстати, тот же модуль ЭРА-ГЛОНАСС работает лишь в зоне покрытия сотовой связи! Спрашивается, а зачем он тогда нужен?

Как правило, байкеры носят смартфоны в нагрудных карманах, поэтому даже если в результате аварии он окажется на удаленном расстоянии от мотоцикла, его легко можно будет обнаружить.