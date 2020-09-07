Огненное лезвие: тест-райд Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

Кнопка старта хитро спряталась с левой стороны за рулем, простите, за левым регулируемым клипоном, почти за фарой. При нажатии на нее загорается яркий цветной дисплей, в котором еще нужно разбираться добрых полчаса, регулируя настройки мотоцикла — стандартные режимы Rain, Sport, мануальные настройки для треков, время прохождения круга и так далее. На улице солнечно и тепло, ветра нет, так что начнем со спортивного режима, в любом случае, мало не покажется. Кнопка запуска и окрестности оглашает характерный злобный звук выхлопа Akrapovic, и сразу же становится понятно, кто тут на дороге явно шустрее всех.

Посадка — не для страдающих остеохондрозом или сколиозом, сами мотоциклисты зовут эту немного странную позу «креветкой». Особенно не позавидуешь второму номеру, впрочем, кататься вдвоем на чисто спортивном трековом байке вообще удовольствие так себе. Но моя то задача — проверить, как можно управляться с этим мощным монстром в городе, в первую очередь. У новой CBR подножки пилота чуть смещены назад и приподняты повыше, ясное дело, чтобы писать красивые виражи «на коленочке», но в обычной «гражданской» жизни не шибко удобно, прямо скажу. Эх, мне бы эту красивую ракету расцветки Grand Prix Red лет эдак 20—25 назад…

Сцепление очень мягкое и легкое, несмотря на квикшифтер, я по старинке предпочитаю пользоваться классической схемой переключения, передачи втыкаются с характерным слегка лязгающим щелчком, заставляя содрогнуться весь мотоцикл. Теперь главное не навалить в штаны. Ну, в путь.