На десятом этапе чемпионата MotoGP победил Алекс Ринс

Будущий победитель — Алекс Ринс — стартовал только десятым, но затем начал уверенно пробиваться вперед, отвоевывая позицию за позицией, так как на его мотоцикле были установлены мягкие шины Michelin Power Slick. В результате Ринс одержал достойную победу, а вторым финишировал Марк Маркес. Третьим на подиум поднялся Жоан Мир, которому полученные очки позволили возглавить борьбу за чемпионский титул!

Интересно, что погодные условия стали главным фактором гонки, ведь на трассе побывала резина четырех типов из шести возможных. Так, Ринс, и Мир установили мягкие покрышки спереди и сзади, а Маркес проголосовал за модель средней жесткости спереди. В следующие выходные будет еще интереснее: Испанию ждет небольшое похолодание, так что асфальт будет прохладным… Портал «АвтоВзгляд» обязательно расскажет, чем закончится грядущий этап MotoGP.