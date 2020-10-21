В Подмосковье обсуждают запрет проезда авто со столичными номерами

В группе «Раменское онлайн» в одной из соцсетей появился опрос, стоит ли «Закрыть город Жуковский для проезда транзитного транспорта до 2021 года?». Почти 54% респондентов уверены, что это надо сделать немедленно. Еще 30% считают, что все должно остаться по-прежнему. «Куда же вы все претесь-то? — вопрошает автор публикации. — Знаете же, что место проблемное, что идет стройка новой транспортной развязки, что здесь постоянно пробки».

До этого подобные идеи возникали, как минимум, в городе Дзержинский. При этом под «транзитным транспортом» жители Подмосковья, в первую очередь, подразумевают автомобили с московскими номерами. Между тем, в комментариях нашлись умные головы, которые припомнили, что немалая часть подмосковных автомобилистов ездит на машинах со столичными кодами регионов.

Как заметил портал «АвтоВзгляд», каждая такая публикация вызывает бурное обсуждение. С одной стороны сыплются обвинения вроде «москвичи все заполонили», а в ответ доносится «сидите в своей области и в Москву не суйтесь»… А истина — даже не посередине, а в словах известного мультипликационного героя: «Ребята, давайте жить дружно!».