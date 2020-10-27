Одиннадцатый этап MotoGP остался за Франко Морбиделли

В субботней квалификации свою первую поул-позицию завоевал Такааки Накагами, но вскоре допустил ошибку и упал. Лидирующую позицию занял Морбиделли, который не упустил ее до самого финиша. А еще Морбиделли не только стал лучшим среди независимых гонщиков, но и продемонстрировал лучшее время круга.

Вторым финишировал победитель предыдущей гонки Алекс Ринс. На третью ступень пьедестала взобрался Жоан Мир, который укрепил свое лидерство в борьбе за чемпионский титул.

Следующий этап чемпионата MotoGP будет принимать трасса в испанской Валенсии. Там запланированы две гонки, а сезон завершится в ноябре стартами в Португалии.