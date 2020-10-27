Одиннадцатый этап MotoGP остался за Франко Морбиделли

Между тем, синоптики обещали прохладную погоду… Однако прогнозы не сошлись с реальностью: воздух над трассой как следует прогрелся, выходные температура воздуха была значительно выше по сравнению с предыдущим уикендом, и результат воскресной гонки оказался почти на семь секунд лучше, чем неделей ранее! Это значит, что шины Michelin Power Slick реализовали весь свой потенциал.
В субботней квалификации свою первую поул-позицию завоевал Такааки Накагами, но вскоре допустил ошибку и упал. Лидирующую позицию занял Морбиделли, который не упустил ее до самого финиша. А еще Морбиделли не только стал лучшим среди независимых гонщиков, но и продемонстрировал лучшее время круга.
Вторым финишировал победитель предыдущей гонки Алекс Ринс. На третью ступень пьедестала взобрался Жоан Мир, который укрепил свое лидерство в борьбе за чемпионский титул.
Следующий этап чемпионата MotoGP будет принимать трасса в испанской Валенсии. Там запланированы две гонки, а сезон завершится в ноябре стартами в Португалии.