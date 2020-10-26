Какие проблемы принесут водителям с 1 ноября электронные ПТС

Электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) оформляют для каждой новой машины в России уже не первый день. До последнего времени его изготавливали параллельно с привычным бумажным ПТС. Но 1-го ноября эта практика закончится. С начала последнего месяца осени получить автомобильный паспорт старого образца на новую машину уже не получится. Россия и страны Таможенного союза полностью переходят на выдачу ЭПТС. Бумажные ПТС машин, которые уже бегают по дорогам страны, при этом остаются совершенно законным документому. Когда нужно будет оформить новый ПТС на старый автомобиль взамен бумажного (например, в случае потери), автовладельцу выпишут уже его электронное воплощение.
А на новые авто с 1-го ноября будут оформляться исключительно электронные документы. Их, к слову, формируют не работники ГИБДД, а автозаводы, расположенные на территории Таможенного союза, либо компании-импортеры марок и моделей, не производящихся в нашей стране. Все они имеют специальные каналы обмена информацией с полицейскими базами данных.
В случае, когда человек решит частным порядком ввезти к нам иномарку из-за рубежа, ему придется обратиться за ЭПТС в уполномоченную организацию.
Идеологи и разработчики системы электронных документов для машин могут огласить целый список преимуществ перехода в этой области с «бумаги» на «цифру».
Среди них экономия времени и ресурсов на оформление машины в ГИБДД, возможность внести в ЭПТС кучу дополнительной информации (включая данные об авариях пробеге), затруднение легализации краденного транспорта и еще ряд позиций.
Это все так, но на самом деле у перехода на электронные данные имеется и свой набор минусов, старательно замалчиваемых энтузиастами внедрения этой системы. Прежде всего, непонятно: как будет происходить приобретение подержанного авто. Узнать сколько было на самом деле владельцев у машины, взяв в руки бумажный паспорт автомобиля, будет невозможно. Ведь только владелец машины имеет доступ к полной информацией о ней через сайт госулуг. Мошенникам и нечистоплотным продавцам в таких условиях будет легче «пудрить мозги» потенциальным покупателям.
Также усложнится процесс продажи машины частным лицом частному лицу. Ведь вписать в ЭПТС нового владельца старый хозяин физически не сможет. До последнего времени при покупке машины в кредит ее бумажный паспорт оставался в залоге у банка, — в качестве некоторой гарантии, что автовладелец испарится вместе с машиной. Электронный аналог такого документа в залог не возьмешь, знаете ли…
Таким образом, высокотехнологичная задумка с ЭПТС вызовет целый ряд неудобств для множества рядовых автовладельцев. Но когда подобные мелочи волновали настоящих реформаторов?!