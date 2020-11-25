В чемпионате MotoGP прошла последняя гонка сезона-2020

Фото: Michelin.
Финальная гонка серии MotoGP прошла на португальской трассе Алгарве неподалеку от Портимао. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», из-за большого перепада высот гонщики прозвали последний этап серии «американскими горками».

С первой позиции в Португалии стартовал Мигель Оливейра, который, в свою очередь, не испытывая прессинга со стороны соперников, комфортно выиграл гонку с отрывом более трех секунд. А вот за остальные места на подиуме разразилась мощная схватка. Победителем (и обладателем серебра) на последнем круге вышел Джек Миллер, а третьим стал Франко Морбиделли. При этом очков Миллера за второе место хватило, чтобы Ducati взяла Кубок конструкторов.

Добавим, что на протяжении двух тренировочных дней на трассе побывали все восемь типов сликовых шин Michelin Power Slick, а в финальной гонке, которая состояла из двадцати пяти кругов, использовались шины четырех типов.

А чемпионский титул среди гонщиков оказался разыгран досрочно. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», чемпионом этого года стал Джоан Мир из Suzuki Ecstar. Это, в свою очередь, позволило Suzuki заполучить командный титул, что стало своеобразным подарком к 100-летнему юбилею марки.

шины, мототехника, автоспорт
25 ноября 2020
264