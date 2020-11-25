В чемпионате MotoGP прошла последняя гонка сезона-2020

С первой позиции в Португалии стартовал Мигель Оливейра, который, в свою очередь, не испытывая прессинга со стороны соперников, комфортно выиграл гонку с отрывом более трех секунд. А вот за остальные места на подиуме разразилась мощная схватка. Победителем (и обладателем серебра) на последнем круге вышел Джек Миллер, а третьим стал Франко Морбиделли. При этом очков Миллера за второе место хватило, чтобы Ducati взяла Кубок конструкторов.

Добавим, что на протяжении двух тренировочных дней на трассе побывали все восемь типов сликовых шин Michelin Power Slick, а в финальной гонке, которая состояла из двадцати пяти кругов, использовались шины четырех типов.

А чемпионский титул среди гонщиков оказался разыгран досрочно. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», чемпионом этого года стал Джоан Мир из Suzuki Ecstar. Это, в свою очередь, позволило Suzuki заполучить командный титул, что стало своеобразным подарком к 100-летнему юбилею марки.