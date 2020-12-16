Honda представит в России восемь новых мотоциклов

Одной из самых ярких премьер на нашем рынке станет новый CMX1100 Rebel — стильный байк, который должен понравиться как новичкам, так и опытным байкерам. Мотоцикл имеет 1084-кубовый двухцилиндровый двигатель и передовую систему управления Throttle By Wire с четырьмя режимами движения. Кстати, двигатель изначально использовался на знаменитой модели CRF1100L Africa Twin, но был перенастроен. Rebel (в переводе — «Бунтарь») уже в стандартной комплектации оснащен круиз-контролем, а трансмиссия с двойным сцеплением доступна в качестве опции.

Популярность скутеров неизменно растет, в том числе, и на российском рынке, так что в грядущем году Honda представит абсолютно новый PCX125 с четырехклапанным 9,2-киловаттным двигателем с водяным охлаждением с системой контроля тяги Honda Selectable Torque Control. Важная составляющая для скутера — экономичность. Так, на одном литре топлива модель способна преодолеть 47,6 км, а запас топлива составляет 8,1 литра. Конечно же, у него есть USB-порт и вместительное багажное отделение под сиденьем.