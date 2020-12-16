Honda представит в России восемь новых мотоциклов

Одной из самых ярких премьер на нашем рынке станет новый CMX1100 Rebel — стильный байк, который должен понравиться как новичкам, так и опытным байкерам. Мотоцикл имеет 1084-кубовый двухцилиндровый двигатель и передовую систему управления Throttle By Wire с четырьмя режимами движения. Кстати, двигатель изначально использовался на знаменитой модели CRF1100L Africa Twin, но был перенастроен. Rebel (в переводе — «Бунтарь») уже в стандартной комплектации оснащен круиз-контролем, а трансмиссия с двойным сцеплением доступна в качестве опции.
Популярность скутеров неизменно растет, в том числе, и на российском рынке, так что в грядущем году Honda представит абсолютно новый PCX125 с четырехклапанным 9,2-киловаттным двигателем с водяным охлаждением с системой контроля тяги Honda Selectable Torque Control. Важная составляющая для скутера — экономичность. Так, на одном литре топлива модель способна преодолеть 47,6 км, а запас топлива составляет 8,1 литра. Конечно же, у него есть USB-порт и вместительное багажное отделение под сиденьем.
Весьма популярный уличный нэйкед CB650R получил ряд доработок, стал комфортнее и лучше управляться. Новая вилка Showa Separate Function Big Piston диаметром 41 мм лучше поглощает удары и повышает управляемость, также появился новый жидкокристаллический дисплей и разъем для зарядки гаджетов. Ну а 95-сильный двигатель получил экологический класс Евро-5. Практически полностью аналогичные доработки получил и обновленный спортбайк Honda CBR650R. Также обе модели получили новые цветовые решения.
Флагман серии Neo Sports Cafe — супербайк CB1000R обновил дизайн, а также получил спецверсию Black Edition радикального черного оттенка и голосовое управление со смартфона.
Обновился и NC750X, мощность 750-кубового двигателя увеличилась до 43 кВт, а вес мотоцикла при этом снизился на 6 кг, уменьшился обтекатель, увеличился объем ниши для груза до 23 литров, появилась новая приборная панель и USB-разъем, сиденье стало ниже на 30 мм, снизился расход топлива.
Туристический эндуро CRF300 Rally — легкий и маневренный мотоцикл придет на смену модели CRF250 Rally. У байка доработана рама, увеличены ходы подвески, дорожный просвет и объем топливного бака. Кроме этого, мотоцикл получил резиновые вставки на подножках, удлиненную 6-ю передачу, более точное рулевое управление и новый ЖК-дисплей. Масса CRF300 Rally снизилась на 4 кг, до 153 кг.
Самый большой, комфортный и дорогой мотоцикл бренда — модель Gold Wing Tour, который еще называют «двухколесным автомобилем», получил ряд доработок, направленных, в первую очередь на то, чтобы большой мотоцикл стал еще удобнее и комфортнее для водителя и пассажира, ведь как известно, на «Голде» совершаются поездки на большие расстояния.