Honda объявила российские цены на мотоциклы сезона 2021

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Компания Honda объявила российские цены на всю свою продуктовую линейку мототехники, представленной на на нашем рынке. Среди широкого выбора двухколесной техники в России будут представлены 9 новинок, в том числе модели CB650R, CBR650R, CB1000R и его спецверсия CB1000R Black Edition, NC750X, Gold Wing Tour и CRF300 Rallye. Но это еще не все.

В нынешнем сезоне предлагаются абсолютные новинки — CMX1100 Rebel и скутер PCX125. Последний — самое доступное транспортное средство от компании Honda, обойдется в 279 900 рублей. А самым дорогим мотоциклом вполне ожидаемо была, есть и остается Honda Gold Wing Tour с трансмиссией DCT за 2 999 900 рублей.

В линейке Super Sport на флагманской позиции держится CBR1000 RR-R Fireblade SP (портал «Автовзгляд» тестировал его минувшим летом) за 2 483 900 рубликов, а в классе Street балом правит CB100R Black Edition (Neo Sports Cafe) за 1 429 900 целковых. При этом самым доступным кафе-рейсером стал CB300R, а «уличный бунтарь» CMX1100 Rebel обойдется в 999 900 рублей со стандартной механической коробкой передач.

В весьма популярном классе Adventure самая дешевая легендарная CRF 1100 Africa Twin стоит 1 219 900 рублей, а самая дорогая — CRF 1100 Africa Twin Adventure Sports ES DCT за 1 602 900 рублей.

Понятно, что есть еще промежуточные комплектации, но в целом, тенденция ясна — японцы предлагают 25 моделей практически на любой вкус и кошелек, так что поклонникам бренда есть из чего выбрать в 2021 году.

новинки рынка, новая модель, байки, мототехника
5 марта 2021
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