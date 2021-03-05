Honda объявила российские цены на мотоциклы сезона 2021

В нынешнем сезоне предлагаются абсолютные новинки — CMX1100 Rebel и скутер PCX125. Последний — самое доступное транспортное средство от компании Honda, обойдется в 279 900 рублей. А самым дорогим мотоциклом вполне ожидаемо была, есть и остается Honda Gold Wing Tour с трансмиссией DCT за 2 999 900 рублей.

В линейке Super Sport на флагманской позиции держится CBR1000 RR-R Fireblade SP (портал «Автовзгляд» тестировал его минувшим летом) за 2 483 900 рубликов, а в классе Street балом правит CB100R Black Edition (Neo Sports Cafe) за 1 429 900 целковых. При этом самым доступным кафе-рейсером стал CB300R, а «уличный бунтарь» CMX1100 Rebel обойдется в 999 900 рублей со стандартной механической коробкой передач.

В весьма популярном классе Adventure самая дешевая легендарная CRF 1100 Africa Twin стоит 1 219 900 рублей, а самая дорогая — CRF 1100 Africa Twin Adventure Sports ES DCT за 1 602 900 рублей.

Понятно, что есть еще промежуточные комплектации, но в целом, тенденция ясна — японцы предлагают 25 моделей практически на любой вкус и кошелек, так что поклонникам бренда есть из чего выбрать в 2021 году.