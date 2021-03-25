Новая эра мотопрома: зачем объединяются Honda, KTM, Piaggio и Yamaha

Фото: carstuckgirls
Мощные игроки мотоциклетного мира решили объединить свои усилия в столь модной нынче борьбе за экологию. Так, компании Honda Motor, KTM AG, Piaggio & C SpA и Yamaha Motor объявили о подписании соглашения, предусматривающего создание консорциума по сменным аккумуляторным батареям для электрических мотоциклов и иных легких электрических транспортных средств.

Члены-основатели данного консорциума считают, что наличие стандартизированной системы смены «батареек» будет способствовать более широкому распространению легкой электротехники, а также позволит создать более устойчивый жизненный цикл самих батарей.

Ведь ни для кого не секрет, что основными критериями, определяющими популярность электромобилей были, есть и будут запас хода и время зарядки аккумуляторов. Именно эти факторы, в первую очередь, влияют на настоящее и будущее электрической мобильности.

Целью нового консорциума является определение технических стандартов системы сменных аккумуляторных батарей для транспортных средств категории L, куда входят мопеды, мотоциклы, трициклы и квадроциклы. Основная задача — создание международных технических стандартов для подобного рода техники.

По мнению многих игроков «электрорынка», мировое сообщество прикладывает все больше усилий, направленных на сокращение выбросов СО2. Новое объединение начнет свою деятельность уже в мае 2021 года.

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25 марта 2021
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