«Урал» выпустит новейший мотоцикл с коляской к 80-летию завода

Фото: Урал
Ирбитский мотозавод празднует в этом году свой юбилей — 80 лет. Да-да, не удивляйтесь: производство до сих пор живет, хотя и не факт, что цветет и пахнет. Как бы то ни было, в честь дня рождения фанаты классических байков «Урал» увидят совершенно новый старый мотоцикл.

К выпуску готовится новейший и нестареющий байк «Урал» 2021 в классическом исполнении с коляской. А помочь с реализацией проекта заводчане попросили преданных поклонников легендарной марки.

Для этого на своем официальном сайте мотостроитель выложил эскизы будущей модели, над которой и предлагается всем желающим покреативить.

Среди полученных вариантов инициаторы интерактива отберут лучшие, по их мнению, работу, которая и ляжет в основу будущего «Урала».

Напомним, что завод выпускает мелкосерийные партии классических «Уралов». В основном — для экспорта. В движение мотоцикл, как и много лет назад, приводится двухцилиндровым оппозитником, выдающим 41 л. с. и 75 Нм тяги.

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9 апреля 2021
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