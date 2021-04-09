«Урал» выпустит новейший мотоцикл с коляской к 80-летию завода

К выпуску готовится новейший и нестареющий байк «Урал» 2021 в классическом исполнении с коляской. А помочь с реализацией проекта заводчане попросили преданных поклонников легендарной марки.

Для этого на своем официальном сайте мотостроитель выложил эскизы будущей модели, над которой и предлагается всем желающим покреативить.

Среди полученных вариантов инициаторы интерактива отберут лучшие, по их мнению, работу, которая и ляжет в основу будущего «Урала».

Напомним, что завод выпускает мелкосерийные партии классических «Уралов». В основном — для экспорта. В движение мотоцикл, как и много лет назад, приводится двухцилиндровым оппозитником, выдающим 41 л. с. и 75 Нм тяги.