Малокубатурный внедорожник Honda CRF250R стал легче и мощнее

Усовершенствование настроек двигателя позволило увеличить его мощность на 10%, крутящий момент — на 15%, а также улучшить тягу на низких и средних оборотах. А перенастройка поршней амортизаторов повысила качество поглощения ударов и улучшило управляемость.

Кожухи радиатора теперь выполнены из цельного куска пластика и получили новое вентиляционное отверстие для повышения эффективности воздушных потоков. Также СКА250R получил новое 9-дисковое сцепление, «похудел» на 3 кг и обзавелся ярко-красной расцветкой. А новое сиденье стало короче, легче и на 10 мм понижено в задней части, что дает водителю больше свободы движений.