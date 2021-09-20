Названы самые популярные мотоциклы в России

По данным «Автостат», 672 000 мотоциклов приходятся на изделия «ИЖ», а это почти 30% от общего числа мототехники в России.

Второе почетное место заняла марка «Урал» с показателем в 320 000 зарегистрированных моделей. Замкнул тройку лидеров Завод имени Дегтярева («ЗиД»), чью продукцию облюбовали 197 000 наших соотечественников.

Любопытно, что четвертую строчку самых востребованных байков среди россиян застолбили белорусские мотоциклы «Минск» (173 000 единиц), а пятую — чешская Jawa. Да-да, не удивляйтесь: эта техника до сих пор популярна, а главное — ездит!