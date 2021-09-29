В России начинаются продажи двухколесных Peugeot

В Россию Peugeot Motorcycles приходит со скромным набором скутеров. Базовой будет ностальгическая модель Django, внешне напоминающая мотороллеры пятидесятых-шестидесятых годов прошлого года. В Европе такой стоит около 2500 евро, но российские ценники (а также гамма моторов) пока не объявлены.

Скутер Metropolis — трехколесный и с солидным 400-кубовым двигателем. В родной Франции за такую штуковину просят немалые 9000 евро. А значит, у нас французскую «трехколеску» выберут лишь очень обеспеченные участники мотодвижения…

И продолжая мототему. Любой мотофанат, заставший СССР, прекрасно знает, что «Днепр» — это тяжелый дорожный мотоцикл с боковой коляской, выпускавшийся Киевским мотоциклетным заводом. Последнего уже нет…

Однако, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», права на торговую марку «Днепр» перешли к украинскому производителю электровелосипедов Delfast, что обосновался на бывшем Киевском радиозаводе.