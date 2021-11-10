Honda завоевалa несколько наград премии «Мотоцикл года-2021»

Фото: АвтоВзгляд
На прошедшей недавно первой российской премии «Мотоцикл года-2021» японская компания Honda выхватила аж целых три номинации из 14 возможных. По итогам премии лучшим туристическим мотоциклом был назван легендарный круизер Honda Gold Wing. Звание лучшего скутера досталось Honda PCX125, а в номинации «малый туристический эндуро» победу одержал Honda CRF300 Rally.
Алексей Гусев

Как прокомментировал члену жюри от портала «АвтоВзгляд» Алексею Гусеву переполненный чувствами исполнительный директор Honda Motor Rus Михаил Плотников, компании крайне приятно получить такое множество наград уже в рамках самой первой премии «Мотоцикл года».

«Мы рады, что экспертное и уважаемое нами жюри высоко оценило наши продукты, и выражаем им большую признательность и благодарность. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы и в будущем поддерживать звание лучших и продолжать радовать своих клиентов только самыми надежными и высокотехнологичными продуктам», — подытожил топ-менеджер Honda.

новинки рынка, новая модель, байки, мототехника
10 ноября 2021
413