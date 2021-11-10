Honda завоевалa несколько наград премии «Мотоцикл года-2021»

Как прокомментировал члену жюри от портала «АвтоВзгляд» Алексею Гусеву переполненный чувствами исполнительный директор Honda Motor Rus Михаил Плотников, компании крайне приятно получить такое множество наград уже в рамках самой первой премии «Мотоцикл года».

«Мы рады, что экспертное и уважаемое нами жюри высоко оценило наши продукты, и выражаем им большую признательность и благодарность. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы и в будущем поддерживать звание лучших и продолжать радовать своих клиентов только самыми надежными и высокотехнологичными продуктам», — подытожил топ-менеджер Honda.