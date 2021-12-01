Второе пришествие: Honda вернула на рынок легендарный Hornet

Оригинальный Hornet оснащался 599-кубовым четырехцилиндровым двигателем, и 6-ступенчатой механической коробкой передач. За годы производства модель эволюционировала. Так, например, на мотоцикле в 2000 году переднее 16-дюймовое колесо было заменено на 17-дюймовое от спортбайка Fireblade, а в 2005 году вместо обычной телескопической вилки была установлена перевернутая или, как ее называют мотоциклисты, «перевертыш».

В ноябре 2013 года на выставке EICMA Honda представила совершенно новый нейкед CB650F и его спортивную версию с аэродинамическим обвесом CBR650F, пришедшие на смену CB600F Hornet.

Спустя девять лет Honda объявляет о возвращении мотоцикла в модельный ряд. На EICMA 2021 в Милане компания представила Hornet нового поколения в виде трехмерного изображения, в нем легко читаются как черты прежней культовой модели, так и ультрасовременный дизайн, отвечающий сегодняшним требованиям.

Легкий и компактный, обладающий по-настоящему взрывным характером, Hornet в семействе нейкедов Honda по праву заработал имидж наиболее спортивной модели. Для многих поклонников марки он стал историческим символом и до сих пор является несменным фаворитом среди мотоциклов бренда.