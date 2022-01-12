«Карпаты»-2022: каким будет новое поколение культового мопеда

По этому случаю сейчас разрабатывается компактный электровелосипед, стилизированный под украинские мопеды «Карпаты». Новинка получит 16-дюймовые колеса, высокий руль, короткую базу и характерное седло, чтобы максимально гнапоминать технику времен СССР.

Известно, что электромопед получит двигатель мощностью около 4 кВт, но также создатели предусмотрели педальный привод. Возрожденные «Карпаты» будут выделяться очень яркой раскраской, чтобы выделяться среди другого транспорта.

Добавим, что сам проект Delfast Bikes был запущен в 2014 году Даниилом Тонкопием и Сергеем Денисенко как сервис экодоставки. Позже компания начала производить свои собственные электробайки, а вскоре планирует выпустить электрический мотоцикл под маркой «Днепр».