В России колоссально подорожали подержанные мотоциклы

Больше остальных прибавили в цене мотоциклы легендарной американской марки Harley-Davidson, которые подорожали аж на 80%. Так, согласно отчету наших коллег из «Дрома», средний прайс на «Харли» теперь колеблется в районе 1 600 000 рублей. Чуть меньше выросли ценники на продукцию японской Honda и немецкой BMW — на 50—60%.

Самыми востребованными байками на «вторичке» остаются изделия японских марок Yamaha, Kawasaki и Suzuki, которые в среднем подорожали на треть.

Кстати сказать, недавно в столице состоялась очередная выставка «Мотовесна», где полюбоваться можно было не только роскошными двухколесными «конями», но и обольстительными наездницами. Самые красивые байки и байкерши — в специальном фоторепортаже «АвтоВзгляда».