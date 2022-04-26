Как КТМ помогает на дорогах российским мотоциклистам

Программа «Помощь на дороге» доступна для клиентов КТМ в течение двух лет после покупки нового мотоцикла из дорожной линейки. Кроме того, поддержка распространяется на мотоциклы возрастом до 7 лет, которые были приобретены в официальных дилерских центрах КТМ и проходили плановое техобслуживание с использованием оригинальных запасных частей. Владельцам таких байков сервисные службы окажут помощь в течение 12 месяцев с момента прохождения ТО.

При поломке мотоцикла или ДТП байкер может обратиться за консультацией на круглосуточную единую горячую линию КТМ. Диспетчер определит ближайший сервисный центр и вызовет экстренные службы к месту происшествия.

Специалисты доставят топливо, а также помогут запустить двигатель мотоцикла от внешнего источника питания. При необходимости они эвакуируют мотоцикл к официальному дилеру KTM, а его владельца доставят до места проживания или сервисного центра — бесплатно в пределах города.