Как ГИБДД наказывает лихачей на моноколесах, шныряющих по проезжей части

Самый свежий пример — доморощенный гонщик на моноколесе, умудрившийся разогнаться по Кутузовскому проспекту до безумных 95 км/ч. Как шутят пользователи соцсетей, подобный транспорт надо выдавать российским чиновникам: текучка кадров будет высокой, зато на полную мощность заработают социальные лифты.

Шутки шутками, а ГИБДД Москвы вычислила лихача. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе проверки сотрудники ДПС выявили, что нарушение было допущено 24 июля около 16:00, а затем разыскали нарушителя.

В итоге, в отношении любителя быстрой езды было составлено 6 административных материалов по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения».

Можно предположить, что инспекторы оштрафовали гражданина на 3000 рублей суммарно, так как вторая санкция по этой статье — лишь предупреждение. При этом, как уверяет «дорожная полиция», нарушитель осознал опасность своего деяния. Но как? Просто сказав об этом сотрудникам ГИБДД?

Впрочем, стоит заметить, что ГИБДД периодичнски «трясет» граждан, передвигающихся на всевозможном электротранспорте: электросамокатах, электровелосипедах и прочих моноколесах все сильнее и сильнее. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».