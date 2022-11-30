Россияне бросились массово скупать снегоходы

Даже по отношению к октябрю продажи снегоходов выросли вдвое. Народ скупает все, что только можно. Хотя бестселлерами остаются модели утилитарного класса. По информации аналитиков «Авито Авто», на их долю приходится 20,8% от общего спроса в сегменте. Средний чек составляет 270 000 рублей.

Чуть менее популярными оказались спортивные или горные снегоходы с долей в 7% и средним прайсом в 240 000 рублей. А вот так называемые мотобуксировщики застолбили 5,5% от общего объема продаж. Такие модели продаются в среднем за 130 000 рублей.

Примечательно, что самый оживленный интерес к зимней технике наблюдается даже не в Москве и Санкт-Петербурге, а в столице Татарстана — Казани.