Bajaj устраивает мототусовку в Москве

За прошедший год российский моторынок покинули многие бренды. Опустевшие ниши пытаются заполнять их менее политизированные конкуренты. Продолжает свою работу в России крупный азиатский производитель мотоциклов — индийская компания Bajaj. По сложившейся традиции, российский офис марки в начале лета проводит в Москве большой тест-драйв своей линейки представленной на отечественном рынке мототехники.

В районе столичного Коломенского на площадке мотошколы «Неваляшка.Pro» команда Bajaj Russia даст всем желающим возможность познакомиться с фирменным модельным рядом, а также с его новинками — флагманом бренда Dominar 400 Touring и легким маневренным Pulsar N250 с ABS.

В субботу 17 июня, с 10.00 до 17.00 по адресу Москва, проспект Андропова, 22, строение 4 можно будет попробовать в деле любые мотоциклы Bajaj.