Китайские мотоциклы Zontes метят в премиум

На протяжение всего тест-драйва, проходившего на территории Центра технических видов спорта «Москва», площадка с мотоциклами Zontes не пустовала. Нет, особого ажиотажа не наблюдалось, но тестовый трек всегда был занят движущимися мотоциклами, а инструкторы практически в режиме нон-стоп рассказывали о технике Zontes новой партии зарегистрированных участников теста, страждущим «пощупать-порулить» доселе неизвестными двухколесными изделиями.
А в целом все проходило по классической схеме: регистрация, инструктаж, общение с техническим специалистом по темам «сколько жрет, сколько прет» и т. д. Затем — картинговая трасса с максимально зарезанными прямиками, дабы ни у кого и мысли не возникло раскочегарить «мопед» до максимальной скорости. И это правильно: безопасность превыше всего.
Особо отличились технические консультанты Zontes. Парни досконально изучили матчасть новинки российского моторынка и компетентно отвечали абсолютно на любые вопросы, касающиеся представленных мотоциклов. А вопросов было более чем достаточно.
Но вот что удивительно: если лет 10 назад все разговоры о «мотокитайцах» разного калибра начинались с шаблонной фразы: «Да это копия Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki — на выбор) только в пять раз дешевле, ну и качество соответствующие», то сейчас иной коленкор. Нет, копировать аналоги в Поднебесной никто не перестал, просто само по себе клонирование эволюционировало в лучшую сторону как по качеству, так и по своей сути.
Да, в моделях Zontes и сейчас можно разглядеть корни «старших японских товарищей», но есть и сугубо свои оригинальные технические находки-решения. Прослеживается и своя линия по внешнему дизайну с весьма качественной проработкой деталей. И если сегодня название Zontes для большинства любителей мототехники — лишь набор букв, то нет сомнений, что скоро в них все научатся разбираться.
Бренд-менеджер представительства Zontes России на вопрос портала «АвтоВзгляд», в какую же нишу китайцы метят, не моргнув глазом ответил: «Zontes — это дорогой Китай». Что ж, внешне моцики от Zontes действительно выглядят богато. Но удастся ли им занять и закрепиться на свободном рыночном плацдарме не очень дешевой техники? Вопрос открытый.