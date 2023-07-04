Китайские мотоциклы Zontes метят в премиум

На протяжение всего тест-драйва, проходившего на территории Центра технических видов спорта «Москва», площадка с мотоциклами Zontes не пустовала. Нет, особого ажиотажа не наблюдалось, но тестовый трек всегда был занят движущимися мотоциклами, а инструкторы практически в режиме нон-стоп рассказывали о технике Zontes новой партии зарегистрированных участников теста, страждущим «пощупать-порулить» доселе неизвестными двухколесными изделиями.

А в целом все проходило по классической схеме: регистрация, инструктаж, общение с техническим специалистом по темам «сколько жрет, сколько прет» и т. д. Затем — картинговая трасса с максимально зарезанными прямиками, дабы ни у кого и мысли не возникло раскочегарить «мопед» до максимальной скорости. И это правильно: безопасность превыше всего.

Особо отличились технические консультанты Zontes. Парни досконально изучили матчасть новинки российского моторынка и компетентно отвечали абсолютно на любые вопросы, касающиеся представленных мотоциклов. А вопросов было более чем достаточно.