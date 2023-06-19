Бульдозером по мэру: зачем Гостехнадзор Москвы подставляет градоначальника

Гостехнадзор, напомним, регистрирует самоходные машины (тракторы, грейдеры, бульдозеры, квадроциклы, снегоходы), выдает «права» на такую технику и проводит техосмотр «самоходок». Достаточно простые государственные услуги, но чтобы владельцу трактора, квадрика или снегохода получить талон техосмотра, поставить технику на учет или, напротив, снять ее с регистрации, нужно пройти семь кругов бюрократического ада.

Запаситесь терпением

Так, чтобы зарегистрировать новый аппарат, сперва необходимо получить «лобовичок». Для этого заходим на портал мэра Москвы, подаем соответствующее заявление, на рассмотрение которого инспекторам технадзора законом отведено до пяти рабочих дней. После того, как служивые изучат электронное обращение и дадут свое «одобрямс», на портале станет доступна форма для записи на площадку осмотра. Их в Москве всего две, так что попасть сюда раньше, чем через четыре-пять дней не возможно: свободных мест нет. Но отнюдь не потому, что технику привозят эшелонами, просто каждая площадка работает не более двух часов в день.

После того, как вы прошли ТО, через день-два в личный кабинет на mos.ru придет уведомление, что услуга оказана и тогда вы сможете скачать свидетельство о прохождении техосмотра в электронном виде. Итак: с момента обращения до момента получения результата прошло примерно 10 дней. Но при этом, заметьте, техника лишь прошла техосмотр, но еще не поставлена на учет.