Бульдозером по мэру: зачем Гостехнадзор Москвы подставляет градоначальника

Гостехнадзор, напомним, регистрирует самоходные машины (тракторы, грейдеры, бульдозеры, квадроциклы, снегоходы), выдает «права» на такую технику и проводит техосмотр «самоходок». Достаточно простые государственные услуги, но чтобы владельцу трактора, квадрика или снегохода получить талон техосмотра, поставить технику на учет или, напротив, снять ее с регистрации, нужно пройти семь кругов бюрократического ада.
Запаситесь терпением
Так, чтобы зарегистрировать новый аппарат, сперва необходимо получить «лобовичок». Для этого заходим на портал мэра Москвы, подаем соответствующее заявление, на рассмотрение которого инспекторам технадзора законом отведено до пяти рабочих дней. После того, как служивые изучат электронное обращение и дадут свое «одобрямс», на портале станет доступна форма для записи на площадку осмотра. Их в Москве всего две, так что попасть сюда раньше, чем через четыре-пять дней не возможно: свободных мест нет. Но отнюдь не потому, что технику привозят эшелонами, просто каждая площадка работает не более двух часов в день.
После того, как вы прошли ТО, через день-два в личный кабинет на mos.ru придет уведомление, что услуга оказана и тогда вы сможете скачать свидетельство о прохождении техосмотра в электронном виде. Итак: с момента обращения до момента получения результата прошло примерно 10 дней. Но при этом, заметьте, техника лишь прошла техосмотр, но еще не поставлена на учет.
А чтобы получить номер, необходимо подать новое заявление на регистрацию машины все на том же портале мэра Москвы, прикрепив к нему электронный талон техосмотра. Далее инспекторам столичного Гостехнадзора вновь дается пять рабочих дней на рассмотрение заявления, после чего через личный кабинет вас порадуют письмом «Услуга оказана. Решение положительное». Правда, чтобы на законных основаниях выехать на тракторе на дорогу или поехать на квадроцикле в леса-поля, необходимо получить номер, свидетельство о регистрации самоходной машины и соответствующую отметку в ПСМ.
Законная неэксплуатация трактора
Несмотря на то, что услуга оказана и в базе данных машина уже стоит на учете, просто так приехать в инспекцию, дабы забрать «жестянку» и СТС вы не можете: прием ведется исключительно по предварительной записи. И снова добро пожаловать в личный кабинет на mos.ru, чтоб пробиться на аудиенцию к инспектору. И не удивляйтесь, что ближайший день, когда вас смогут принять, наступит в лучшем случае дней через пять…
В итоге для того, чтобы получить талон техосмотра и зарегистрировать трактор или квадроцикл, нужно как минимум 4 раза зайти на сайт мэра Москвы и в целом потратить на весь процесс около 2—3 недель! Из-за столь неспешной работы Гостехнадзора владельцы техники не имеют возможности законно эксплуатировать свой транспорт. И ладно, если кто-то не покатался в выходныена квадрике. Но когда речь идет о строительной или дорожной технике, которая должна пахать в режиме 24/7, то такие простои несут предпринимателям огромные убытки. Да и бюджет города не дополучает солидные суммы в виде налогов.
А вот совсем свежая история уже по снятию квадроцикла с учета в ЦАО Москвы, где местечковый царек от Гостехнадзора обыкновенных граждан, похоже, вообще за людей не считает. 15 июня этого года один из читателей сайта «АвтоВзгляд» решил снять мотовездеход с учета. Подал заявление, зарегистрированное за номером 5739/23. На удивление, обращение гражданина отработали быстро и уже 16 июня в личный кабинет пришло уведомление, что техника снята с учета.
Но чтобы сдать номер и получить отметку в Паспорт самоходной машины, собственнику необходимо записаться на прием в офис технадзора, что в Подколокольном переулке. Ближайшая свободная дата… аж 26 июня! Поскольку на вездеход уже был покупатель, которому необходимы документы для перевозки в другой город, наш герой явился в инспекцию до назначенного дня. Ведь, по сути, техника уже снята с учета и все что требуется от инспектора, это забрать номерной знак и поставить печать с подписью в ПСМ. Делов-то на пару минут.
В списках не значился…
Но охранники не пустили собственника квадрика даже на порог! Дескать, в списках вас нет, значит пропуск не оформим. Дозвониться до инспекции не вышло — не берут ее сотрудники трубку, хоть ты тресни. Пришлось применить «военную хитрость». На следующий день гражданин вернулся на Подколокольный,13, стр. 1 и в бюро пропусков заявил, что, мол, позвонил инспектор и попросил довезти кое-какие бумаги. Пропуск оформили, но на 5 этаже оказался еще один пост охраны. Охранник лишь развел руками:
– Нет вашей фамилии в списках приема. Не могу пропустить. Даже не понятно, как вам выдали пропуск на первом этаже…
Впрочем, проявив человечность, цербер все же позвонил инспектору по Центральному округу и передал трубку просителю. Но разговор был коротким:
– Сотрудник инспекции даже не стал меня слушать, сходу заявив, что раз я записан на 26 июня, тогда и должен придти, — пожаловался порталу «АвтоВзгляд» разочарованный работой Гостехнадзора гражданин. — И ладно, там бы толпа людей томилась, как в поликлинике в разгар пандемии. Нет, не было ни единого человека на приеме! Я вернул трубку охраннику и краем уха услышал, как инспектор давал наставления немедленно выгнать меня и не допустить, чтоб я дожидался его в коридоре.
И судя по отзывам о работе инспекции по ЦАО, такое отношение к гражданам здесь в порядке вещей. Хотя формально, конечно же, сотрудник технадзора не нарушает букву закона, выполняя все четко по инструкции. Кто, правда, ее придумал-утвердил — такую антисоциальную? А может быть, сотрудники Гостехнадзора имеют что-то против мэра и всеми силами пытаются напакостить ему перед грядущими в сентябре выборами, настроив против него какую-то часть электората?..