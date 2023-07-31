Ataki презентовала в России сразу две любопытные мотоновинки

Ataki Tourist 300 по типу конструкции и геометрии — типичный бюджетный софтэндуро начального уровня. Мотоцикл комлектуется уже давно зарекомендовавшим себя неприхотливым 4-тактным 2-клапанным «воздушным» двигателем Zongshen 175FMM (271 см3, 24 л. с.) с балансирным валом и карбюратором PZ30 на впуске. Дополнительно стоит отметить приятный экстерьер, который венчает немаленького размера светодиодная фара, аккуратно убранный сначала в раму, а затем в хвост выпускной тракт, небольшую защиту картера, прогрессивную по меркам класса ходовую часть и дисковые тормоза на обоих колесах.
Наличие в хозяйстве Ataki Tourist 300 будет иметь стратегическую важность где-нибудь за городом вдали от плотного трафика. Он пригодится для коротких вылазок и небольших путешествий в условиях грунтовок и полупустых загородных трасс. Наличие комфортного сиденья с водоотталкивающим нескользящим покрытием и багажника намекает на езду с грузом и пассажиром.
Ataki Tracker 250 сильно компактнее и с большим намеком на авантюризм. На таком мотоцикле уже без особых проблем можно забраться в лес за грибами или поехать на реку по сложному рельефу. Tracker 250 в сравнении с Tourist 300 и меньше, и легче. Что при наличии 4-тактного двигателя Zongshen 165FML (223 см3, 2 клапана, воздушное охлаждение, 16,5 л. с.) дает не менее приличную динамику и азартность в управлении. Владелец Tracker 250 сможет почувствовать себя полноценным водителем внедорожного мотоцикла.
Из приятных бонусов у Tracker 250 на борту круглая диодная фара, полностью цифровая приборная панель, защита картера, дуги вокруг мотора и фары, почти кроссовое переднее крыло, энергоемкая подвеска, дисковые гидравлические тормоза обоих колес, сиденья с водоотталкивающим нескользящим покрытием.
Ataki Tourist 300 и Ataki Tracker 250 уже в базовой комплектации оснащены колесами в размерности 21/18 дюймов, зацепистой внедорожной резиной и полным комплектом документов для постановки мотоциклов на учет.