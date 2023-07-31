Ataki презентовала в России сразу две любопытные мотоновинки

Ataki Tourist 300 по типу конструкции и геометрии — типичный бюджетный софтэндуро начального уровня. Мотоцикл комлектуется уже давно зарекомендовавшим себя неприхотливым 4-тактным 2-клапанным «воздушным» двигателем Zongshen 175FMM (271 см3, 24 л. с.) с балансирным валом и карбюратором PZ30 на впуске. Дополнительно стоит отметить приятный экстерьер, который венчает немаленького размера светодиодная фара, аккуратно убранный сначала в раму, а затем в хвост выпускной тракт, небольшую защиту картера, прогрессивную по меркам класса ходовую часть и дисковые тормоза на обоих колесах.

Наличие в хозяйстве Ataki Tourist 300 будет иметь стратегическую важность где-нибудь за городом вдали от плотного трафика. Он пригодится для коротких вылазок и небольших путешествий в условиях грунтовок и полупустых загородных трасс. Наличие комфортного сиденья с водоотталкивающим нескользящим покрытием и багажника намекает на езду с грузом и пассажиром.